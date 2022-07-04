Defne sabununun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Evde gerçek defne sabunu nasıl yapılır?

Defne sabunu, içeriğinde defne meyvesinin yağı olan bir sabundur. Defne yağının sabunlaşması halinde bu ürün kullanır. Türkiye'de özellikle Akdeniz illerinde defne sabunu bolca kullanılır. Akdeniz yöresindeki insanlar defne sabunu faydaları sayesinde cilt sorunlarını önlemektedir.

Doğanı şifalı bitkileri de sabun yapımında sıkça kullanılır. Bu sabunlardan biri de defne sabunu olarak karşımıza çıkar. Defne sabunu en değerli doğal sabunlar arasında yer alır. Defne bitkisinin mucizevi faydalarından elde edilen sabun cilt için de şifa kaynağıdır. Defne sabunu genel olarak yüz temizliğinde kullanılsa da kimi kişiler saç bakımında da defne sabunu tercih eder. Defne sabunu kullananlar çok memnun.

Defne Sabununun Faydaları Nelerdir?

Defne sabunu faydaları;

- Doğal peeling etkisine sahip olan defne sabunu, siyah nokta oluşmasını önler. Sivilcelere karşı da olumlu etkileri vardır.

- Bebeklerde tahriş ve pişik oluşumunun önüne geçer.

- Mantarın oluşumunu önler ve mantarı iyileştirme konusunda oldukça faydalıdır.

- Derideki yara ve tahrişlere iyi gelir. Derideki mikrobik yaraların iyileşmesine destek olur.

- Ergenlik sivilcelerine karşı çok etkilidir.

- Saçların dibinde oluşan yaraları iyileştirerek, saç sağlığını korur.

- Erkeklerin tıraş sabunu şeklinde kullanması mümkündür.

- Doğru kullanıldığında kuru ciltlerin nemli kalmasına yardımcı olur.

- Varislerin olumsuz etkilerini en aza indirger.

- Saçların güçlü görünmesine destek olarak, saç dökülmesini önler.

- Hücrelerin yenilenmesine destek olarak, cildin tahriş olmasını önler.

Evde gerçek defne sabunu tarifi nasıl yapılır?

Sadece 2 malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu sabunları çeşitlendirmek de sizin elinizde.

Biz defne sabunu tarifi verdik ama siz dilerseniz kullanacağınız yağı değiştirerek birbirinden farklı çeşit çeşit sabun yapabilirsiniz. Mis.

Malzemeler:

Gliserin barı

5-6 damla zeytinyağı

5-6 damla defne yağı

Defne sabunu nasıl yapılır?

Online alışveriş sitelerinden ya da temizlik ürünü satan dükkanlardan bulabileceğiniz gliserin barlardan edinin. Gliserin barın şeffaf-renksiz olmasına dikkat edin. Ardından bir tencerede su kaynatıp üzerine cam bir kase yerleştirerek gliserin barı bu kasenin içine alın ve benmari usulü eritin. Eriyen gliserin barın içine defne yağını ekleyip tahta bir kaşıkla güzelce karıştırın. Ardından kullanacağınız sabun kalıplarına aktarıp 1-2 gün bu şekilde kurutun. Sonrasında yine yaklaşık 1 ay kadar sabunun tam kıvamını bulmasını bekleyin ve güle güle kullanın. İşte bu kadar basit!

Neye İyi Gelir?

Defne sabunu;

- Antibakteriyel ve antifungal özellikleriyle mantar enfeksiyonlarını iyileştiren özelliğe sahiptir.

- Saç dökülmesini önler.

- Saçların gürleşmesine yardımcı olur.

- Deride yer alan ve tahriş oluşan bölgelerin iyileşmesi konusunda destektir.

- Peeling etkisiyle gözeneklerin temizlenmesine ve cildin pürüzsüz görünmesine destek olur.

- Erkekler tıraştan sonra tahriş olmaları durumunda defne sabununu kullanabilir.

Defne Sabun Ne İşe Yarar?

- Defne sabunu ile boyun ve kas ağrılarına masajın yapılması halinde buralarda gevşemeye destek olarak ağrının en aza inmesine yardımcı olur. Bilhassa artrit gibi belirtilerin iyileşmesine yardımcı olur.

- Saçta bulunan kepeği azaltarak, tamamen bitmesine yardımcıdır.

- Saç derisi ve cildi sakinleştirerek yatıştırır.

- Egzama, sivilce, sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarının iyileşmesi konusunda etkisi oldukça fazladır.

Defne Sabununun Az Bilinen Faydaları

Defne sabununun az bilinen yararları;

- Her sabah ve gece uyumadan önce defne sabunu ile yüzün yıkanması sonucunda yüzün parlaklık kazanacağını belirtmek önemlidir.

- Defne sabunu; cilt hasarları ve cilt lekeleri durumunda kullanıldığında, olumsuz etkileri ortadan kaldırır.

- Kemik ve kas ağrılarını dindirmek adına duş sırasında bel ve boyun bölümüne masaj yapılarak, ağrıların hafiflemesi mümkün olabilir.

- Defne sabunu; virüslere ve bakterilere karşı dirençlidir. Cilt hücrelerinin korunmasına yardımcı olur.

- Çatlak, iltihap, yara, morarma, su toplaması gibi durumların oluşmasında, defne sabununun düzenli kullanılması sayesinde bu sorunların önüne geçilebilir.

- Saç sorunları adına her gün düzenli bir şekilde defne sabunuyla saçlar yıkanmalıdır.

Defne Sabunu Zararları Var mıdır?

Defne sabunun bilinen ciddi yan etkileri bulunmamaktadır. Ancak alerji durumu gibi bir konunun varlığı ile sabun kullanılmadan önce küçük bir yerde test yapmak faydalı olacaktır. Defne sabununu ciddi seviyede cilt kuruluğu olanlar kullanmamalıdır. Defne sabunu kullanıldıktan sonra iyice durulamak önemlidir. Ciltte kalan defne sabunu ile tahriş olunabilir.

Defne Sabunu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Defne sabunu alınırken, kullanılan defne yağının gerçek yağ olmasına dikkat etmek gerekir. Kuru bir cilde sahip olan birey, defne sabununu hafta içerisinde en fazla iki defa kullanmalıdır. Saçta ya da yüzde defne sabunu uygulanırken temiz olmasına dikkat etmek gerekir. Aynı şekilde defne sabunu durulanırken, iyice durulanmalıdır.

Defne sabunu yüze nasıl uygulanır?

Defne Sabunu Yüze Kullanılır Mı? Defne sabunu, sahip olduğu doğal etkiler ile pek çok amaç için yüz bölgesine de uygulanabiliyor. Kuru ciltler için haftada iki defayı geçmeyecek şekilde, tüm diğer cilt yapıları için sabah ve yatmadan önce olmak üzere iki defa kullanmanız yeterli.