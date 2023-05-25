Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 1351 hasta bakıldı

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesi'nde ilk iki günde 332 kişiye acil sağlık hizmeti verildiğini, 1351 hastaya bakıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti veriliyor. İlk gün 401 ikinci gün ise 950 hasta bakıldı. İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır. Defne'de vatandaşımızın hizmetindeyiz.

Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'a kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız."

Defne Devlet Hastanesi'nde 17 branşta 22 poliklinik hizmeti veriliyor. İlk gün 401 ikinci gün ise 950 hasta bakıldı. İlk iki günde toplam 332 vatandaşımıza acil sağlık hizmeti verilmiş, 196 görüntüleme ve 247 laboratuvar tetkiki yapılmıştır. Defne'de vatandaşımızın hizmetindeyiz. pic.twitter.com/2DuR2luzPU

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— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 24, 2023

Defne Devlet Hastanesi'nde MHRS randevuları 22.00'a kadar açık. Tüm hizmetler 24 saat devam ediyor. Hatay çok daha fazlasını hak ediyor. Yüzünüzdeki tebessüm bize güç olarak yeter. Daha iyisini yapmaya hazırız.