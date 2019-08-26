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Definecilerin kaçak kazı yaptığı mağara sit alanı ilan edildi

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:17
Definecilerin kaçak kazı yaptığı mağara sit alanı ilan edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde definecilerin kaçak kazı yaptığı, antik tapınma alanı olarak kullanılan mağara 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Alınan bilgiye göre, Kandıra Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğüne ait Hacılar Mahallesi Yağbolu mevkisinde 143 ada, 2 ve 40 No'lu parselde yer alan mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Çalışma sonucu, mağarada kaçak kazı yapanlara ait plastik su borusu, bardak, kova gibi malzemeler bulunurken, alanda yapılan kaçak kazılarda seramiklerin kırıldığı, zemin toprağının kazılarak taşındığı belirlendi.

Bilirkişi ve Kocaeli Müze Müdürlüğü personeli tarafından tutulan rapora göre, mağara içinde Kibele kabartmalı sunak ve bu sunağın yakınlarında 5 sunak daha tespit edilirken, Helenistik döneme ait 2 kandil bulundu. Bu bulgular ışığında mağaranın geçmişinin Neolitik döneme kadar uzandığı değerlendiriliyor.

Bölge, Kandıra Jandarma Komutanlığı tarafından 24 saat kontrol altında tutuluyor.

Öte yandan Kandıra Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, mağara ve çevresinin tescil edilmesine ilişkin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kandıra Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün görüş yazıları, mahkemeye sunulan bilirkişi raporu ve İl Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ile Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uzman raporunun Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, dosyanın incelenmesinin tamamlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli ili Kandıra ilçesi Hacılar Mahallesi Yağbolu Mevkisi 413 ada, 2 ve 40 parselde yer alan mağara ve çevresinin tesciline ilişkin uzman raporlarıyla belirtilen doğal mağaralar ve mağara içindeki sunakların az görülen antik tapınım alanlarından olması nedeniyle 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında 1. derece arkeolojik sit alanı (kült alanı) olarak tesciline karar verilmiştir.

Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazı dışında hiçbir kazı yapılamayacağı, zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları için ilgili koruma kurulundan izin alınmasına, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum ve benzeri alınmamasına kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden ve benzeri ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, alanın doğal sit açısından da değerlendirilmek üzere ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesine, Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/797 esasında açılan dava sonucunda Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, alanda her türlü emniyet tedbirlerinin ilgili valilik ve belediye tarafından alınmasına karar verildi."

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:17
  1. kandıra sit alanı

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