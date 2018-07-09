Defineciler tarihi kiliseyi kazdı!

Kars’a yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta Mezra Köyü altında Kars Çayı’nın kenarında bulunan kilise define avcılarınca kazıldığı ve duvarlarına kadar yıkılan kilise adeta tahrip edildiği belirlendi.

Mezra Köyü altında bulunan kilisenin duvarları yıkılırken, içerisi ve etrafı ise çukurlarla dolu. Defineciler tarafından her yeri kazılan kilise, adeta yıkılmamak için direniyor.