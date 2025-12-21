  • İSTANBUL
Define bulup zengin olacaktı, canından oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Define bulup zengin olacaktı, canından oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaparken girdiği tünelde mahsur kalan Tarık Yegül, ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından ölü olarak bulundu.

Efeler’in Kalfaköy Mahallesi'nde define aramak için kaçak kazı yaptıkları öğrenilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı içerideki Tarık Yegül isimli arkadaşından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki Yegül’e ulaşmak için çalışma başlattı. Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından Yegül ölü olarak bulundu. Mahsur kaldığı tünelden ölü olarak çıkarılan Yegül’ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

