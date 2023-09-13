Define avcıları hazine sevdasına işi iyice abarttılar: Ekskavatör ile kaçak kazı yaparken yakalandılar
Define avcıları hazine bulmak umuduyla işi iyice abarttılar. Bu kez kimseyi umursamadan ekskavatör ile kaçak kazı yaparken yakalandılar.
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kaçak kazı yapanlardan 8’i suçüstü olmak üzere 11 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Tıraz köyünde kaçak kazı yapıldığını fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden Domaniç Jandarma Komutanlığı ekipleri M.G, O.D.Y, S.C.T, M.T, C.D, H.İ.P, İ.Z, ve K.S'yi ekskavatör ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
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Olay yerinden uzaklaşan H.B. ilçe merkezinde, S.P. ve Ö.A. da Kütahya merkezde yakalanarak savcılığa teslim edildi.
Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.