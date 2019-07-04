Define aramak için evinin salonunu kazdı! Jandarma suçüstü enseledi Aydın'ın Karacasu ilçesinde define aramak için evinin salonunu 10 metre derinliğinde kazan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde define aramak için evinin salonunu kazan kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyre Mahallesi'nde bir evde define aramak için kazı yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti. Evde inceleme yapan jandarma ekipleri, salonun yaklaşık 10 metre derinliğinde kazıldığını tespit etti. Ev sahibi M.Y. gözaltına alındı, kazıda kullanılan kürek ve merdivene el konuldu. Jandarmadaki işlemleri süren M.Y'nin ifadesinde define aramak için kazı yaptığını söylediği öğrenildi.

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