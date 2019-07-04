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Define aramak için evinin salonunu kazdı! Jandarma suçüstü enseledi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde define aramak için evinin salonunu 10 metre derinliğinde kazan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:36
Define aramak için evinin salonunu kazdı! Jandarma suçüstü enseledi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde define aramak için evinin salonunu kazan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyre Mahallesi'nde bir evde define aramak için kazı yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti.

Evde inceleme yapan jandarma ekipleri, salonun yaklaşık 10 metre derinliğinde kazıldığını tespit etti.

Ev sahibi M.Y. gözaltına alındı, kazıda kullanılan kürek ve merdivene el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri süren M.Y'nin ifadesinde define aramak için kazı yaptığını söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:36
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  • kkkk25 dk önce
    öyle rasgele yerlerde definemi olur yahu..

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