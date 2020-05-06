DeFacto’dan Anneler Günü’ne özel hediyeler

DeFacto, Anneler Günü’ne özel yeni bir koleksiyon hazırladı. Pastel tonların hakim olduğu koleksiyonda bluzdan pantolana, etekten gömleklere birçok alternatif yer alıyor.

Anneler Günü’nünde hediye almak isteyenler için DeFacto, yepyeni bir koleksiyon hazırladı. Verilen bilgiye göre, baharın tazeliği ile hazırlanan yeni koleksiyonda pastel tonları ağırlıkta. Çiçek desenlerinin hakim olduğu koleksiyonda ayrıca sevimli puantiyeler ve çizgili desenlerde yer alıyor. Hem klasik hem spor tasarımlardan oluşan koleksiyonda her anne için bir hediye bulmak mümkün. DeFacto Anneler Günü koleksiyonunda pantolondan eteğe, bluzdan tişörte, tunikten elbiseye birçok seçenek yer alıyor. Evde geçirilen sürenin artması ile eşofman takımları ve geceliklerin bu yıl favori hediyeler arasında olduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre, koleksiyonda rol modelleri annelerinin zarifliğine ve şıklığına sahip olmak isteyen küçük hanımlar için couple baskılı ve sloganlı tişörler ve elbiseler yer alırken ’The Boy - I makerules’ ve ’I Mombecause i saidso’ baskılı tişörtler ise annesi ile uyumlu olmak isteyen küçük beyefendilerin için yer alıyor. Aksesuar ve ayakkabıların da yer aldığı koleksiyon annelerin yüzünü güldürecek. Hediyelerin Defacto.com.tr web adresinden alınabileceği belirtildi.