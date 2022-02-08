Deepfake nedir nasıl kullanılır?

Bir kişinin hiç bulunmadığı bir video ya da fotoğrafta yer almasını sağlayan Deepfake uygulamasının nasıl kullanıldığı merak ediliyor.

Deepfake nedir?

Deepfakes, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür. Sıklıkla, otomatik kodlayıcılar ve üretken çekişmeli ağlar (GAN'lar) olarak bilinen makine öğrenme tekniklerini kullanarak mevcut medyanın kaynak medya üzerinde birleştirilmesi ve üst üste konması ile üretilirler. Deepfakes, "deep learning" (derin öğrenme) ve "fake" (sahte) kelimelerden türetilmiş bir birleşik kelimedir.

Deepfake nasıl kullanılır?

Deepfake uygulaması bir kişinin hiç bulunmadığı bir video ya da fotoğraflara yansımasını sağlıyor. Örneğin yaşamını yitiren bir sanatçının görüntüsü bir başka oyuncunun görüntüsüyle birleştiriliyor. Ve ortaya kafaları karıştıran videolar çıkıyor.

Deepfake uygulamasını anlatmak için en güzel örnek Hızlı ve Öfkeli 7 filmi olacaktır. Serinin 6 filminde yer alan Paul Walker, 7.film çekimlerinde yaşamını yitirmiş olmasına rağmen filmde yer aldı.

Ziraat Bankası'nın Kemal Sunal reklamında da aynı teknoloji kullanıldı.

Deepfake için öncelikle kişinin gerçekte yer aldığı bir videonun bulunması gerekiyor. Böylelikle kişinin her açıdan mimikleri, hareketleri öğrenilmiş oluyor. Uygulama ise bu videodan yola çıkarak söz konusu kişiyi bir başka görüntüye yerleşiyor. Öyle ki oluşturulan video ya da fotoğrafı gerçeğiyle ayırt etmek oldukça zor oluyor. Bu tip videoların hazırlanması ise dünyanın dört bir yanında insanları tedirgin ediyor. Çünkü kişilerin hiç olmadığı yerde gösterildiği bu görseller kişileri zor durumlarda bırakabiliyor.

Hukukçular da bu durumdan bir hayli rahatsız olunduğunu sık sık dile getiriyor.

Deepfake programı ile kişilerin sesleri de değiştirilebilmekte. Bir kişinin sesini aynı kolaylıkla klonlayabilmektedirler. Gereken tek şey, sesi taklit edilmesi gereken bir kişinin ses kaydının bir veri setidir. Deepfake algoritmaları bu veri kümesinden öğrenecek ve hedeflenen bir kişinin konuşmasını geliştirecek şekilde güçlendirmektedir. Ticari yazılım piyasada Lyrebird ve Deep Voice, burada AI sese ve tonlamaya alışmadan önce sadece birkaç cümle konuşulması gerekmektedir. Kişi kendini daha fazla sesle besledikçe, bu yazılım sesi klonlayacak kadar güçlü hale gelmektedir. Ses örneklerinin veri kümesini besledikten sonra, sadece bir cümle veya bir paragraf vermek gerekmektedir ve bu deepfake yazılımı metni kişinin sesiyle söylemesini sağlamaktadır.