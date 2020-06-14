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Aktüel

Dedeye ziyaret karantinayla bitti: 20 kişi tedbir amaçlı gözlem altında

Zonguldak’ta akrabalarını ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:23:48 -
Dedeye ziyaret karantinayla bitti: 20 kişi tedbir amaçlı gözlem altında

Zonguldak’ta akrabalarını ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının korona virüs testi pozitif çıktı. Köyde temas kurulduğu düşünülen 20 kişi karantina altına alındı. Jandarma ekiplerinin 24 saatlik nöbeti sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Yalova’da yaşayan M.K. isimli kadın annesi ile birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyü Dere Mahallesi’nde ikamet eden dedesini ziyarete geldi. Bir süre sonra ev halkından bazıları rahatsızlanınca 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi.


M.K. isimli kadın ile babaannesi, annesi ve kuzeninin korona virüs testleri pozitif çıktı. Harekete geçen ekipler M.K. ve babaannesini hastaneye yatırarak gözlem altına aldı. Testi pozitif çıkan anne ve kuzenin ise evdeki tedavileri sürüyor. Öte yandan, temas kurulduğu düşünülen ve mahallede yaşayan 20 kişi tedbir amaçlı gözlem altına alındı.


Jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Giriş ve çıkışların durdurulduğu mahallede vatandaşların ihtiyaçları ise bariyerlerin bulunduğu bölgeye getirilerek karantina altındaki vatandaşlara iletiliyor.


Sivriler köyü muhtarı Şenol Taşkın da vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti. Taşkın, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de günlük olarak mahalleye gelerek gözlem altındaki vatandaşların sağlık durumlarını takip ettiklerini ifade etti.

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