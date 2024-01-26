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Sosyal Medya Dedesiyle camiye gitti, dua etmeye çalıştı... Bu küçük çocuk sosyal medyada viral oldu
Sosyal Medya

Dedesiyle camiye gitti, dua etmeye çalıştı... Bu küçük çocuk sosyal medyada viral oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-26 08:56:00 -

Dedesiyle camiye giden bir küçüğün dua etmeye çalıştığı tatlı anlar kameraya böyle yansıdı...

İstanbul'da bulunan ve tarihiyle binlerce turist ağırlayan Fatih Camii'nde gülümseten anlar meydana geldi. Bir çocuk, dedesiyle birlikte camiye geldi. Burada dedesi namaz kılmaya başlayınca ne olduğunu anlayamadı, Fatiha suresini okumaya başladı. Sureyi eksik bir şekilde okumaya çalışan çocuğun o tatlı anlarına binlerce beğeni yağdı.

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Yorumlar

hatırla

Bazıları görmesinler (isimleri lazım değil) rahatsız olurlar irtica geliyor diye!!!!!

hatırla

Rabbim dualarını kabul etsin inşaallah ibadetlerin daim olsun vatana millete faydalı bir ferty olursun inşaallah seni yetiştirenlerden de Allah Razı olsun vesselam
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