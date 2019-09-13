0553 313 94 23

Dedelerinin asırlık lezzetini torunları sürdürüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 87 yıl önce açılan iş yerinde leblebili helva imal eden Ayhopa ailesi, 4 kuşaktan beri aynı lezzeti tatlı severlere tattırıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 12:11
Dedelerinin asırlık lezzetini torunları sürdürüyor

Hasan Ayhopa'nın 1932'de ürettiği "leblebili helva", çocukları ve torunları tarafından 4 kuşaktır Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'ndaki dükkanlarında yapılıyor.

Yörede "tahta helva" olarak da bilinen lezzet, talep ve siparişler doğrultusunda kargo ile çok sayıda kente gönderiliyor.

İlçeye gelenlerin uğrak noktası olan tarihi işletmenin dördüncü kuşak torunu Ömer Ayhopa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leblebili helvanın yöresel bir tatlı haline geldiğini ve giderek namının diğer kentlere de ulaştığını söyledi.

Leblebili helvanın yapılışını anlatan Ayhopa, tatlının üretiminin meşakkatli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Leblebili helvamızın malzemeleri su, şeker, limon tuzu. Öncelikle bu malzemeler karıştırılarak kaynatılır. Belli bir dereceye ulaştığı zaman, çöven suyu ilave edilerek makine yardımıyla karıştırılır ve ağdalaşması sağlanır. Hazırlanan karışım bakır kazanlarda leblebi ilave edilerek hazırlanan ağda ile karıştırılır. Karışım daha sonra mermer tezgahlarda, susam eşliğinde inceltilip kesim aşamasına geçiyor. Helvamızı 24 saat dinlendirdikten sonra müşterilerimize sunuyoruz."

"Kargo ile birçok sipariş alıyoruz"

Üretimin şeffaf bir şekilde müşterilerinin gözleri önünde yapıldığını, hijyen koşullarını yerine getirdiklerini aktaran Ayhopa, "Leblebili helvanın yanı sıra helva, lokum, kaymak şekeri gibi ürünlerin üretimini yapıyoruz. Fakat en çok beğenilen ürünümüz meşhur leblebili helvamız. Leblebili helvamız yoldan geçen müşterilerimizin beğenisini sunuluyor ve çok beğeniliyor. Kargo ile birçok sipariş alıyoruz. Mersin, Ankara, Antalya bölgesinden yoğun bir talep görüyor. Yolu Sandıklı’mızdan geçen herkesi ürünlerimizi tatmak için bekleriz." diye konuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:11
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Ankara
  4. Afyonkarahisar
  5. Leblebili helva
  6. Sandıklı
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buğdayda rekolte üzdü, fiyat yüz güldürdü
    1. Buğdayda rekolte üzdü, fiyat yüz..
    2. Bursa için fırtına uyarısı
    3. ATO, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin..
    4. Eski KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan'a..
    5. Yılmaz: “Üretirsek hepimiz kazanırız”
    6. Bursalılara fırtına uyarısı
    7. Kendisini bıçaklayan şahıs yaralandı
    8. O Rum'un kimliği tespit edildi
    9. FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında..
    10. Gözaltına alınan tefecilerden 10’u..
    11. Voltacar Ekibi Rektör Çalış’ı Ziyaret..
    12. Tavşanlı’da trafik kazası, 1 kişi..
    13. 4 günde 483 kaçak yakalandı
    14. HUDER’den annelere destek
    15. CHP'li başkan tasarruf sözü vermişti!..
    16. Selim Tunçbilek: "Annelerimiz doğru ve..
    17. Bakanlık duyurdu! 5000 kişi alınacak
    18. Fikret Orman: “Şerefimizle oynayıp,..
    19. Beylikova’da su motorlarının çalınması..
    20. Metin Oktay kabri başında anıldı
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!