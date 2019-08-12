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Dedektör köpekler zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan 7 dedektör köpek, zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:58
Dedektör köpekler zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan 7 dedektör köpek, zehir tacirlerinin korkulu rüyası oldu.


Uyuşturucu sevkiyatının en önemli kritik noktalarından biri olan Van’da, güvenlik güçleri her gün yeni bir başarılı operasyona imza atarken en büyük yardımcıları ise özel eğitimli köpekler oluyor. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde görev alan 7 köpek, idarecileriyle birlikte 24 saat mesai yapıyor. Güçlü koku alma yeteneklerinden ötürü tercih sebebi olan değişik cinslerden seçilen dedektör köpekler, Köpek Eğitim Merkezindeki (KEM) eğitimlerinin ardından güvenlik birimlerinin bir parçası haline geliyor. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki merkezde; başta Şila, Rexo, Bozo, Lisa olmak üzere yeni katılan Oscar, Kara ve Narko isimli dedektör köpekler, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük destek veriyor. Uyuşturucu ticareti yapanlar her geçen gün yeni bir yöntemle yanıltıcı kokular ve özel tuzaklar kullanmalarına rağmen dedektör köpekler, uyuşturucu maddeyi kolaylıkla buluyor. Operasyonlarda aktif görev alan 7 köpek, güvenlik güçlerinin geliştirdiği yeni stratejilerle ve gerçekleştirilen operasyonlarla her yıl yeni rekorlara imza atıyor.



“Farklı hava koşullarında eğitim yapıyoruz”


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan ‘Bozo’ isimli narkotik madde arama köpeğinin idarecisi, Bozo ile 2017 yılından bu yana Van’da görev yaptıklarını belirtti. Van Ferit Melen Havalimanında valiz araması ve risk analizi gibi çalışmalar yaptıklarını dile getiren idareci, “Maddeyi hatırlatma amacıyla farklı hava koşullarında eğitim yapıyoruz. Halk arasında ‘köpekler uyuşturucu maddeye temas ediyor’ şeklinde yanlış bir algı var. Ancak biz sadece köpeklerimize maddenin kokusunu tanıtıyoruz ve kesinlikle uyuşturucu maddeye temas ettirmiyoruz. Köpek aslında maddeyi ararken bizimle oyun oynar” dedi.



“Yüklü maddeler üzerinde aramalar yapılıyor”


‘Oskar’ isimli köpeğin idarecisi ise, Oskar ile birlikte daha önce batı illerinde görev aldıklarını söyledi. Oskar’ın birçok başarılı operasyonlara imza attığını dile getiren idareci, “Buradaki ortam batı illerine göre daha yoğun ve daha risklidir. Oldukça yüklü maddeler üzerinde aramalar yapılıyor. Batı illerinde kilo ve gram saklı bulunuyor ama burada zula olarak tabir ettiğimiz sistem var. Köpeklerimizi buna duyarlı bir şekilde eğitildiği için sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:58
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