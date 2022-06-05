DEDAŞ personelinden imama küstah saldırı

YENİ AKİT ANKARA

Mil-Diyanet Sen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Sekili Mahallesi’nde görev yapan bir imamın 3 DEDAŞ elektrik şirketi personeli tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Sendika’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Sekili mahallesi camii imam hatibi Salih Erkılıç, DEDAŞ elektrik şirketi personeli 3 kişi tarafından çirkin saldırıya maruz kaldı. Sürekli elektrik kesintisi yaşayan mahallenin elektrik arıza bildirimini yapan din görevlisi Salih Erkılıç, mahalleye gelen DEDAŞ ekiplerine bilgi verdiği esnasında ekipler imama saldırmaya ve mahalle sakinlerinin yanında ağza alınmayacak küfürler sarf etmeye başlamış, muhtarın ve vatandaşların araya girmesiyle imam kardeşimiz ekiplerin elinden zor kurtulmuştur. Sıkça elektrik kesintisi yaşandığı için mahalle camiinde ezanların okunamadığı, ayrıca evde solunum cihazına bağlı hasta çocukların olduğu, elektrik olmayınca solunum cihazının çalıştırılamadığını ifade eden imam kardeşimize, DEDAŞ ekipleri tarafından yapılan saldırıyı Mil Diyanet Sen olarak kınıyor, başta Şanlıurfa valimiz olmak üzere yetkililerden olayın soruşturulmasını ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. DEDAŞ ekiplerinin mahalleden ayrılırken imam kardeşimize ‘Bu iş burada bitmedi, sana haddini bildireceğiz’ tehdidinin de göz ardı edilmemesini, din görevlimizin can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.