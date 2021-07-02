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Gündem DEDAŞ çalışmalarında insan kemiklerine rastlandı
Gündem

DEDAŞ çalışmalarında insan kemiklerine rastlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde DEDAŞ‘ın yer altı kablo döşemesi yaptığı kazı çalışmalarında insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları buldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 00:38:00 -
DEDAŞ çalışmalarında insan kemiklerine rastlandı

DEDAŞ'ın Dicle Mahallesinde yer altı kablo döşemesi yaptığı sırada kazı çalışmalarında bir insana ait olduğu iddia edilen kemik parçalarına rastlandı.

Kazı çalışması yapılan bölgeye çağırılan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kemik parçalarını toplayarak incelenmesi için adli tıp merkezine götürdü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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