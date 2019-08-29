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DEB SEN’den hakem kuruluna tepki

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB_SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, yaptığı açıklamada; “Kamu çalışanları 5.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:50
DEB SEN’den hakem kuruluna tepki

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB_SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, yaptığı açıklamada; “Kamu çalışanları 5.toplu sözleşmesi yetkili konfederasyon Memur Sen’in 800 maddelik bir listeyle oturduğu ancak anlaşmazlıkla sonuçlandığı 2020 ve 2021 yılı kamu toplu sözleşmesi yetkili sendikanın umursamaz tutumu hakem kurulunun da adil ve vicdani olmayan kararı neticesinde hüsranla sonuçlanmıştır” dedi.


5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin umutla beklediği 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan zam oranı büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını dile getiren Kotanlı, “Uyuşmazlıkla sonuçlanan ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından 5. Dönem Toplu sözleşmesi ile ilgili zam bir kez daha sefalet ücreti olduğunu gösterdi. 2020 yılında 4+4 2021 yılında 3+3 zam oranı kamu çalışanlarını ve emeklilerini bir kez daha sefalete itmeye yetmiştir. Kurulun aldığı bu zam kararı insaf ve vicdani bir ücret olmanın dışındadır.


Kurul Başkanı ve üyelerin kendi maaşlarına yapılacak yüzde 4 lük zamla alt kademede ki bir memurun maaşına yapılacak yüzde 4 lük zammı kıyaslarsak 4000 tl maaş alan memurun ve emeklinin maaşına yüzde 4 zamla 160 lira geliyor 18 bin lira alan kurul başkanının maaşına 750 tlgibi bir zam gelmiş oluyor bu ne adil nede vicdani bir artış olmamıştır kaldı ki Çalışma Bakanının son oturumdaönerdiği rakamlar kuruldan aynen çıkmış oldu Kurulun bir yaptırımı olmamıştır ve Kamu çalışanlarına Dayatma bir zam sağlanmıştır.”


Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB_SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, “Hakem Kurulu’nun büyük bir pişkinlikle açıkladığı memur maaş zammı kamu çalışanlarını emekli dul ve yetimlerini 2 yıl boyunca sefalete itmeye yetmiştir. Elektrik, doğal gaz, su, mutfak, ulaşım giyim ve haberleşme gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan memur ve emeklileri şimdiden karamsarlık içerisine düşürmeye yetmiştir. Doğal gaza yapılan son zam % 14,97 Elektrik zammı % 14,98 , çaya % 30, şekere % 16 gıda sebze meyve fiyatları malum ulaşım giyecek okul ve kırtasiye giderleri ve diğer zaruri ihtiyaçlarayapılan zamlarıda eklersek kamu çalışanına emekli dul ve yetimlerine yapılan zammın gerçek bir sefalet ücreti olduğu gözler önüne serilecektir. Kamu çalışanları arasında ayrım yapmaksızın yapılan bu zam oranı yüksek maaş alan üst düzey memurlara alt kademedeki memurun 4 katı yansımış olacaktır ki buda adil bir uygulama değildir. Kamu çalışanları arasında ki maaş farkı büyük bir uçurum oluşturmuştur” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:50
  1. doğa

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