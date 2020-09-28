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Aktüel DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
Aktüel

DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:28:25 -
DEAŞ'tan kaçarak Suriye'ye sığınan Iraklıların ülkelerine dönüşü sürüyor
AZEZ (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak Suriye’ye sığınan Iraklıların gönüllü dönüşleri kapsamında, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla 139 kişi daha ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın insani diplomasi çalışmaları neticesinde, DEAŞ tehdidi nedeniyle Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri sürüyor.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde yaklaşık 139 Irak vatandaşı, Türkiye’ye geçerek, kendilerine tahsis edilen otobüslerle ülkelerine doğru hareket etti.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığının Türkiye temsilcilerinden Musbah Casem el-Kasyi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ’tan kaçarak Suriye’ye göç eden Iraklıların gönüllü dönüşlerine yönelik çalışma başlattık. Azez'den 139 Irak vatandaşı vatanlarına kavuşacaktır." dedi.

Iraklıların göç trajedisinin son bulmasını temenni eden Kaysi, Türkiye'ye ve İHH'ya teşekkürlerini iletti.

DEAŞ'ın Irak'ın Musul, Anbar ve Salahaddin eyaletlerini işgal etmesi üzerine 2014'te Irak'tan Suriye'ye göç yaşanmıştı.


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