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Gündem DEAŞ'lı teröriste para aktarıyordu! 10 yıl hapsi istendi
Gündem

DEAŞ'lı teröriste para aktarıyordu! 10 yıl hapsi istendi

Adana'da DEAŞ'lı teröriste para aktardığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 11:42:00 -
DEAŞ'lı teröriste para aktarıyordu! 10 yıl hapsi istendi

Savcılıkça, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan K.K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık K.K. için "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Suriye'de olduğu belirlenen ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu kategori"de bulunan, terör örgütü DEAŞ üyesi Nurettin Aydın'ın Türkiye'de bulunan irtibatları aracılığıyla teröre finansman sağlamak amacıyla para topladığı, topladığı paraları ise Türkiye'de bulunan yeğeni O.Ö'nün (Terör örgütüne üye olma ve örgüte finans temin etme suçlarından tutuklanmış) hesaplarına yönlendirdiği anlatıldı.

Nurettin Aydın'ın yeğeni O.Ö'ye gelen paraları Suriye uyruklu A.A'ya gönderilmesini istediği, A.A'nın da kendisine gelen paraları Hawala (güvenilir aracılar vasıtasıyla) yöntemiyle Suriye'de bulunan Nurettin Aydın'a gönderdiği, Nurettin Aydın'ın kendisine gelen paraları terör örgütü DEAŞ hücrelerinin silah, patlayıcı ve lojistik giderleri için kullandığı bilgisi iddianamede yer aldı.

Para transferi MASAK raporuna yansıdı

İddianamede Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora yer verilerek sanık K.K'nın kendi hesabından O.Ö'nün banka hesabına 500 lira göndermek suretiyle örgüte bilerek ve isteyerek fon sağladığı ve haklarında DEAŞ ve El-Kaide üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu da kaydedilerek "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık K.K'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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