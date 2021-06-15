DEAŞ'lı terörist paketlenip Türk bayrağının önüne dikildi! Akıllara Sedef Kabaş geldi
MİT'in Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdiği DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı terörist Kasım Güler'in Türk bayrağı önünde paketlendiğini gösteren fotoğraf, akıllara konuyla ilgili eleştiri yapan sözde gazeteci Sedef Kabaş'ı getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan terörist, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.
Teröristin Türk bayraklarıyla fotoğrafı çekildi
DEAŞ'lı teröristin elleri kelepçeli şekilde, Türk bayrakları önünde fotoğrafları çekilerek medyaya servis edildi. Türkiye'nin gücünü gösteren bu fotoğraf, akıllara Sedef Kabaş'ı getirdi.
CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş, daha önce yaptığı bir paylaşımda teröristlerin Türkiye karşısında acziyetini gözler önüne seren fotoğraftan rahatsızlığını dile getirmişti.
Sedaf Kabaş'ın rahatsızlığı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) daha önce yine başarılı bir operasyonla FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve yurt dışında yaşayan firari FETÖ'cü Selahaddin Gülen'i Türkiye'ye getirmiş, aynı fotoğrafı çekmişti.
Elleri kelepçeli teröristlerin Türk bayrağı önünde fotoğrafını hazmedemeyen Sedef Kabaş, "1 suçlu, 2 Türk bayrağı. Suçlular ile Türk bayraklarını aynı karede yan yana getirmek kimin "dahiyane" fikri?" ifadelerini kullanmıştı.