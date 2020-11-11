DEAŞ’ın kitabevinde bulunan bomba PKK’nın kullandığının ikizi çıktı

8 Kasım’da düzenlenen operasyonda Adana’da 18, Muğla’da 1 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde, yaklaşık 500 gram patlayıcı, tabanca ve 2 av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.



Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 500 gram patlayıcının, gözaltındaki zanlılardan Salih K'ye ait kitabevinden çıktığı, maddenin TNT ve RDX karışımlı olduğu öğrenildi.



Ekipler, bu tür patlayıcının daha önce bir başka terör örgütü PKK tarafından İstanbul'da Beşiktaş Stadı önündeki ve Güngören'deki bombalı saldırıda kullanıldığını da belirledi. PKK bu bombalı saldırılarında ve çok sayıda polis ve sivil şehit olmuştu.



Kimyasal bir patlayıcı olan TNT, yaygın olarak bomba, mayın ve torpidolarda kullanıldığı, RDX'in ise C4 ve semtex gibi plastik patlayıcıların ve kompozit harp başlığının içeriğinde bulunduğu, laboratuvar ortamında üretildiği öğrenildi. Terör örgütleri son yıllarda TNT'yi daha etkili olması için RDX ile karıştırıyor.