  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DEAŞ’ın kitabevinde bulunan bomba PKK’nın kullandığının ikizi çıktı
Gündem

DEAŞ’ın kitabevinde bulunan bomba PKK’nın kullandığının ikizi çıktı

Adana ve Muğla’da milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yeni bilgilere ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:32:00 -
DEAŞ’ın kitabevinde bulunan bomba PKK’nın kullandığının ikizi çıktı

8 Kasım’da düzenlenen operasyonda Adana’da 18, Muğla’da 1 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların ev ve iş yerlerinde, yaklaşık 500 gram patlayıcı, tabanca ve 2 av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 500 gram patlayıcının, gözaltındaki zanlılardan Salih K'ye ait kitabevinden çıktığı, maddenin TNT ve RDX karışımlı olduğu öğrenildi.

Ekipler, bu tür patlayıcının daha önce bir başka terör örgütü PKK tarafından İstanbul'da Beşiktaş Stadı önündeki ve Güngören'deki bombalı saldırıda kullanıldığını da belirledi. PKK bu bombalı saldırılarında ve çok sayıda polis ve sivil şehit olmuştu.

Kimyasal bir patlayıcı olan TNT, yaygın olarak bomba, mayın ve torpidolarda kullanıldığı, RDX'in ise C4 ve semtex gibi plastik patlayıcıların ve kompozit harp başlığının içeriğinde bulunduğu, laboratuvar ortamında üretildiği öğrenildi. Terör örgütleri son yıllarda TNT'yi daha etkili olması için RDX ile karıştırıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit
Dünya

Joe Biden tarafından Türkiye'ye ilk tehdit

ABD'de Donald Trump'tan sonra başkan seçilen Joe Biden tarafından Türkiye'ye yönelik ilk tehdit açıklaması geldi.
Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!
Gündem

Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!

İzmir'de çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem sonrası depremzedeleri taklit ederek sosyal medyada paylaşım ya..
Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak ve kabine değişikliği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay