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Yerel DEAŞ'a operasyon! 1 şüpheli yakalandı
Yerel

DEAŞ'a operasyon! 1 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirtilen şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:13:00 -
DEAŞ'a operasyon! 1 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu Z.T.H. yakalanarak gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.T.H.’nin 2014 yılında Irak’ta 8 adet ev patlatma, adam kaçırma, öldürme olaylarına katıldığı tespit edilirken sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde deporte işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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