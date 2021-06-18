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Aktüel DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Aktüel

DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri iddiasıyla 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 10:30:00 -
DEAŞ'a maddi kaynak sağlayan 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, banka hesap hareketleri ve iletişimin dinlenmesi sonucu DEAŞ'a maddi kaynak sağlayarak "terörizmin finansmanı" suçunu işledikleri tespit edilen 61 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 40 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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