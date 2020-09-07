  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel DEAŞ, Tunus'ta emniyet güçlerine yönelik terör saldırısını üstlendi
Aktüel

DEAŞ, Tunus'ta emniyet güçlerine yönelik terör saldırısını üstlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 18:13:35 -
DEAŞ, Tunus'ta emniyet güçlerine yönelik terör saldırısını üstlendi

TUNUS (AA) - Tunus'un turistik kenti Suse'de güvenlik güçlerini hedef alan ve bir polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın internetteki sözde yayın organı Amak'a atfedilen açıklamada, örgüt, Suse vilayetinde bir güvenlik gücünün öldürüldüğü saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Saldırıda bir Tunus güvenlik görevlisinin öldüğü ve birinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, örgütün olayla ilişkisine dair başka detay verilmedi.

Tunus'ta başkentin yaklaşık 150 kilometre güneyindeki turistik Suse vilayetinde devriye görevi yapan Ulusal Muhafızlık ekip otosuna dün arkadan bir otomobil çarpmış, araçtan inen saldırganlar güvenlik güçlerine bıçakla saldırmıştı. Olayda bir polisin öldüğü, birinin yaralandığı açıklanmıştı.

Güvenlik güçlerinin saldırganları takibi sırasında çıkan çatışmada olayı gerçekleştiren 3 kişi etkisiz hale getirilmiş, saldırganların gaspettiği silahlara da el konulduğu aktarılmıştı.

İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin, olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.

Tunus'ta, 2015 yılında başkentteki Bardo Müzesi ve Suse kentindeki bir otele 4 ay arayla turistleri hedef alan iki DEAŞ saldırısı düzenlenmiş, olaylarda çoğu yabancı uyruklu 70'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

Suse'deki bir otelin sahiline Haziran 2015'te düzenlenen silahlı terör saldırısında 30'u İngiliz vatandaşı toplam 38 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Libya'daki yönetim boşluğundan yararlanarak bölgede güç kazanan DEAŞ terör örgütü, Mart 2016'da Tunus'un Libya sınırındaki Bin Gırdan bölgesine yoğun biçimde saldırmış, çatışmalarda 55 DEAŞ militanı ile Tunus güvenlik güçlerinden 12 kişi ve 7 sivil hayatını ölmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/..
Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!
Dünya

Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'de video konferans öğrencilerine ders veren profesör, canlı yayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İki kaymakam görevden alındı
Gündem

İki kaymakam görevden alındı

Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görev..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı