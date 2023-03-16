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Yerel DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı
Yerel

DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı

Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ terör örgütünde görev yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi Samsun'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 19:23:00 -
DEAŞ terör örgütü üyesi tutuklandı

Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ terör örgütünde görev yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi Samsun'da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespit edilmesine ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak yaptıkları takip ve çalışma sonucu Irak uyruklu M.A.H.H.'yı (28) Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisinin 2013-2017 yıllarında Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde savaşçı muhafız olarak faaliyet yürüttüğü ve 2018-2019 yıllarında Türkiye'ye gelerek Samsun'da yaşamaya başladığı tespit edildi.

Jandarma TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.A.H.H. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen M.A.H.H., "DEAŞ'ın içerisinde 10 ay eğitim aldım ve 3 ay da devriye görevinde bulundum. Daha sonra DEAŞ'tan kaçarak Türkiye'ye geldim. DEAŞ örgütünün içindeyken para vereceklerini söylediler ancak para vermediler" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.H.H. "silahlı terör örgütünü üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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