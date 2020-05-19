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DEAŞ sempatizanının Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğuna bombalı saldırı planladığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:55:35 -
DEAŞ sempatizanının Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğuna bombalı saldırı planladığı iddiası

BERLİN (AA) - Almanya'nın Waldkraiburg beldesindeki Türk iş yerlerine saldırı düzenleyen Muharrem D'nin Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu ve Köln Merkez Camisine bombalı saldırı planladığı iddia edildi.

Der Spiegel dergisinin soruşturmayı yürüten emniyet birimlerine dayandırdığı haberinde, Muharrem D'nin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi ve Münih Başkonsolosluğuna bombalı saldırılar düzenlemeyi planladığı öne sürüldü.

İfadesinde DEAŞ sempatizanı olduğu itirafında bulunan Muharrem D'nin ele geçirilen silahıyla da din görevlilerine suikast düzenlemek istediği ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından Muharrem D'nin dosyasına Federal Savcı Peter Frank'ın el koyduğu, bundan sonra soruşturmayı federal savcılığın sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

- Wladkraiburg'daki saldırılar

Wladkraiburg'da yaklaşık bir ay önce Türklere ait 4 iş yerine saldırı düzenlenmişti.

Trene biletsiz binince yakalanan Muharrem D'nin çantasında yapılan aramada 30 kilogram kimyasal patlayıcı ve 23 boru tipi bomba bulunmuştu.

Muharrem D'nin evinde yapılan aramada da Baretta marka tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.




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