DEAŞ saldırıları nedeniyle Kerkük'teki kamplara sığınan iç göçmenler evlerine dönüyor

KERKÜK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 6,5 yıl önce yerlerinden edilen ve Kerkük'teki kamplarda yaşayan 1800 iç göçmenin Salahaddin kentindeki evlerine döndükleri belirtildi.



Kerkük Göç ve Göçmen Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin güneydoğusundaki Nezrava Kampı'nda bulunan 1800 iç göçmen evlerine döndü.



Açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce Irak güvenlik güçleri tarafından kurtarılan bölgelere dönen göçmenlere, DEAŞ saldırılarında tahrip edilen evlerinin onarımı için gereken maddi desteğin sağlanacağı aktarıldı.



Kerkük'te halihazırda bulunan bir göçmen kampının da yılbaşından önce kapatılacağı kaydedildi.



Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.



Irak'ın Aralık 2017'de DEAŞ'ten temizlendiği ve tüm kentlerin örgütten geri alındığının duyurulmasına rağmen, iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.

