DEAŞ propagandası yapmıştı! Karar verildi
Kahramanmaraş'ta internet üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yapan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.27 Eylül 2018 Perşembe 23:00
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, M.A'nın sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığını belirledi.
Zanlı, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
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