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DEAŞ karşıtı koalisyondan "gözlem noktaları" açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcülüğü, Suriye'nin kuzeydoğusundaki görevlerinin değişmediğini belirterek, "NATO müttefiki Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ele almak için sınır bölgesindeki gözlem noktaları da dahil olmak üzere normal operasyonlarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu

15 Aralık 2018 Cumartesi 06:41
DEAŞ karşıtı koalisyondan "gözlem noktaları" açıklaması

DEAŞ karşıtı koalisyon sözcülüğü, Suriye'deki son duruma ve Türkiye-Suriye sınırında kurulacak gözlem noktalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Suriye'de icra edilen operasyonlarda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten sözcülük, "NATO müttefiki Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ele almak için sınır bölgesindeki gözlem noktaları da dahil olmak üzere normal operasyonlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; "DEAŞ'in yenilgisini kalıcı hale getirmek getirmek" gerekçesiyle bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlı olduklarını belirten sözcülük, ABD'nin pozisyon değiştirdiğine yönelik çıkan haberlerin yanlış olduğunu ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçen hafta ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğu sınırına gözlem noktaları kuracağını açıklamış ve bu gözlem noktalarının, Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdide karşı Türkiye'yi bilgilendirme amacıyla kurulacağını iddia etmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu konudaki rahatsızlığını dile getirerek, "ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, 'ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor' şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirdik. Görüşmeler sırasında hem askeri hem sivil muhataplarımıza çeşitli şekillerde rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik." demişti.

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 06:41
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