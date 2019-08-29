DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 şahıs yakalandı Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şehir merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şehir merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.