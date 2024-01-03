“De Gaulle'ün resmini siz Berlin’de gördünüz mü?” Atatürk fotoğrafı diye tepinenlere ters köşe

TV100 ekranlarında yayınlanan programda konuşan Yeni Akit yazarı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da gerçekleşmeyen Süper Kupa krizinin Türkiye’ye yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi.

Burhan sözlerine şöyle devam etti:

Kurumlar ve kurallar işlemedi. Şu anda Fransa Devlet Başkanı De Gaulle'ün resmini siz Berlin'de görüyor musunuz? Churchill'in resmini getirip İstanbul Olimpiyat Stadı’nda görüyor musunuz? Ben bunda art niyet arıyorum. Atatürk'ü sevmek başka bir mevzu, futbolu siyasetin dışında olması lazım.

Ben diyorum ki bugün Yunanistan'da Fenerbahçe-Yunan takımı ile maç yaptı. Kıbrıs Bayrakları ve Türk Bayraklarını almadılar niye kimsenin sesi çıkmadı? Bu ideolojik kışkırtmadır. Erdoğan ve hükümetini zor duruma sokmak için bir operasyon yapılmıştır.

Burada hükümeti diplomatik olarak zora sokmak, Sayın Cumhurbaşkanını zora sokmak, Türkiye'yi ekonomik dar boğaza sokmak için Türkiye'ye yönelik bir provokasyondur. Şunu yapsalardı takdire değerdi: En az bir hafta önce, 10 gün önce ben Atatürk resimleri ile çıkacağım, Yurtta Sulh pankartı ile çıkacağım deseydi ben de ayakta alkışlardım, ama son gün, son dakika bunu yapıyor olmasını ben iyi niyetle izah edemiyorum.