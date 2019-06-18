De Colo, CSKA Moskova'dan ayrıldı



İSTANBUL (AA) - Rusya ekibi CSKA Moskova'nın Fransız skorer basketbolcusu Nando De Colo, takımından ayrıldı. CSKA Moskova Kulübü, sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki De Colo'nun takımdan ayrıldığını duyurdu. Moskova ekibinde 292 maça çıkan De Colo, 16,4 sayı, 3,9 asist, 2,9 ribaunt ortalamaları yakaladı. De Colo, 2014'ten bu yana forma giydiği CSKA Moskova'da iki kez THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fransız milli oyuncu ayrıca THY Avrupa Ligi'nde 2016 yılının en skorer ve en değerli oyuncusu oldu.



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