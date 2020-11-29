  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi DDM'nin "koçluk hizmeti" kontenjanı KOBİ'lerin talebiyle artırıldı
Ekonomi

DDM'nin "koçluk hizmeti" kontenjanı KOBİ'lerin talebiyle artırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:47:04 -
DDM'nin "koçluk hizmeti" kontenjanı KOBİ'lerin talebiyle artırıldı

İSTANBUL (AA) - Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), 2020 programı kapsamında KOBİ'lere ücretsiz ve birebir olarak sağladığı "koçluk hizmeti"nin​​​​​​​ kontenjanını gelen talep üzerine 100'den 150'ye çıkardı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) açıklamasına göre, KOBİ'leri gelecekle buluşturmak amacıyla Konfederasyon tarafından geliştirilen DDM, 2020 programı kapsamında Türkiye İş Bankası iş birliği ve Bandwitt çözüm ortaklığında ulusal ölçekte ve çevrim içi olarak KOBİ'lerin hizmetine açılmıştı.

Koçluk için randevu talep eden ilk 100 KOBİ'ye de dijital dönüşüm alanında ücretsiz ve birebir olarak koçluk hizmeti veren DDM, gelen talep üzerine kontenjanı 150'ye çıkardı.

DDM'nin 2020 programına www.ddm.org.tr adresi üzerinden başvuru kabul ediliyor. Programa şimdiye kadar 1.634 KOBİ başvurdu. Dijitalleşme karnesinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan 359 firmaya dijital dönüşüm karnesi ve yol haritası ücretsiz olarak iletildi.

DDM'ye başvurarak birebir "koçluk hizmeti"nden faydalanan KOBİ'lerin yüzde 59'u üretim sektöründe yer aldığını, yüzde 56'sı ise ihracat yaptığını belirtti. Her 100 başvurudan 23'ü kadın girişimciler tarafından yapılırken, firmaların yüzde 63'ü kadın yönetici veya ortağının olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!
Gündem

Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda hafta sonu için 20.00 ila 10.00’da uygul..
CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'
Gündem

CHP'li vekilin sözleri tepki çekti! 'Ordu satıldı'

Katıldığı canlı yayında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satıldı' sözleri büyük tepki çekti.
Çiller hastaneye kaldırıldı
Korona Virüs

Çiller hastaneye kaldırıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi...
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay