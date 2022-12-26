DBP'li Hayrettin Altun tutuklandı! 13 zanlı serbest

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DBP Diyarbakır İl eşbaşkanları Seval Gülmez ile Hayrettin Altun'un da aralarında olduğu 15 zanlı hakkında başlatılan terör soruşturmasında, 13'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Hayrettin Altun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Aralık’ta gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DBP Diyarbakır İl eşbaşkanları Seval Gülmez ve Hayrettin Altun, Batman İl eşbaşkanları Burhan Eğlenti ve Rükiyete Onat Gönül, Urfa İl Eşbaşkanları Rabia Aslan ve Hidayet Enmek, Antep İl eşbaşkanları Ethem Ünal ve Zeliha Arslan, Şırnak İl Eşbaşkanı Zeki İrmez, Mardin İl eşbaşkanları Şerafettin Aslan ve Süreyya Dündar, Ağrı İl Eşbaşkanı Melik Özmüş, Van İl eşbaşkanları Şengül Polat ve Harun Okay öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Keskin Bayındır'ın savcılık ifadesi bekleniyor

13 DBP'li hakimlik ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Hayrettin Altun, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın ise henüz savcılık ifadesine başlanmadı.