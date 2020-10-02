Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü
Samsun’da bir şahıs, evinin önünde dayısın oğlu tarafından silahla öldürüldü.
Samsun’un Bafra ilçesi, Bahçeler Mahallesi, Kazım Karabekir 1. Sokak’ta kan donduran bir olay yaşandı.
Ertunga Ataman isimli şahıs, evinin önünde dayısının oğlu Şenol Kadakal tarafından silahlı saldırıya uğradı. Dayısının oğlu tarafından göğsüne 2 el ateş edilen Ertunga Ataman, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Ertunga Ataman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Ataman’ın yakınları hastaneye geldiklerinde, şahsın hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.
Ataman’ı vurarak öldüren Şenol Kadakal ise, bir süre sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.