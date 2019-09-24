Dayısının elinden kaydı! Sulama kanalı işçiye mezar oldu Tokat'ta sulama kanalına düşen, dayısının yakalamasına rağmen elinden kayan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Tokat'ta sulama kanalına düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti. Dedeli Mahallesi'ndeki TOKİ 4. etap konutları inşaatında çalışan Hasan Sakçı (35), sulama kanalına düştü. Dayısının çabası yetmedi Sakçı'nın düştüğünü gören ve aynı inşaatta çalışan dayısı Mehmet Aşar da kanala girdi. Dayısının yakaladığı ancak bir süre sonra elinden kayan Sakçı, suda kayboldu. İşçilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri kanalda Sakçı'yı arama çalışması başlattı. 3 kilometre uzaklıkta bulundu AFAD'a bağlı dalgıçlar tarafından inşaat işçisinin cansız bedenine, düştüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Sakçı'nın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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