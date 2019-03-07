Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu’na, bir röportajında örnek gösterdiği dayısı Murat İnan’dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Sarıyer’de üniversite öğrencileriyle bir araya gelen İmamoğlu'nun, “Özellikle 80 öncesi, aile içinde siyasi münazaralar çok daha kuvvetliydi. Çatışmalar da vardı elbette. Dayım gelirdi solculuğu öğretmeye çalışırdı. Amcam gelirdi sağcılığı öğretmeye çalışırdı. Neticede bütün bu çeşitlilik, benim yaşam biçimim oldu. Bunu da siyasete yansıttım" sözlerine öz dayısı tepkili. Akşam'a konuşan İnan, “Bir kere solculuk öyle lafla olmaz. Solcu insan haksızlık oldu mu sesini çıkarır. Şimdi bunların hiç birini taşımayacaksın ama solculuk üzerinden ahkâm keseceksin. Bir kere sen CHP’li değilsin. CHP’ye hayatında bir kere oy vermiştir. O da 2014 yerel seçimleridir. Kendisi aday olduğu için vermiştir. Bugüne kadar kiminle gemisini yürütecekse ona yanaşmıştır. Bir bakmışsın MHP’li bir bakmışsın AK Partili” dedi.

"Babasının baskısı olmasa annesi bile oy vermez"

İnan şöyle devam etti: “Biz 8 kardeşiz. ‘Solculuğu öğrendim' dediği dayılarından ona oy çıkmaz. Aslına bakarsanız babasının baskısı olmasa annesi bile oy vermez. Ablam onun nasıl bir insan olduğunu biliyor. Bizim haksızlıkla, hukuksuzlukla, rantla, yağmayla işimiz olmaz. 2004 yılında bir diğer dayısı Cemal İnan CHP’den meclis üyesi adayı oldu. Ekrem İmamoğlu öz yeğeni olarak abime oy vermedi."

Ekrem İmamoğlu'nun babası tehdit etti, ceza aldı

Ekrem İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu, Cemal ve Murat İnan kardeşlerin şikâyeti üzerine yargılanmıştı. İnan kardeşlerin kurduğu İnan Yapı, Bey Konakları adlı projenin yapı denetim işini yaptı. İnan kardeşler projeye 3 bin metrekarelik kamu alanının dahil olduğunu görünce şikayette bulundu. Bunun üzerine Murat İnan’a dört sayfalık tehdit mektubu geldi. Mektubu gönderen İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu yargılama sonunda 5 yıl denetimli serbestlikle cezasını çekti. Cemal İnan ise, evinin önünde darp edildi.

"Biz bir anda düşman olduk"

Murat İnan, “Ekrem İmamoğlu yıllar önce burada bir inşaat yaptı. Yeşil alanı projesinin içerisine kattı. Abim Cemal İnan o dönem meclis üyesiydi. Abim de burayla ilgili önergeler verip davalar açtı. Biz bir anda düşman olduk. Ondan sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Abim dayak dedi, ben tehdit telefonları aldım. Yerel seçimlerde İBB adaylarına oy kullanmayacağız. 2014'te de ona oy vermemiştik" dedi.