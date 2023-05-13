Dayısı bile 'P.ç' dedi! Seçim öncesi Atilla Taş'tan tepki çeken paylaşım

Türkiye'deki tarihi seçimlere artık 24 saatten az bir süre kaldı.

Milli değerlere ve Türkiye'ye yönelik skandal ifadeleriyle gündeme gelen CHP'li Atilla Taş şarkıcılıkta bir baltaya sap olamayınca siyasete salça oldu.

"Ham Çökelek" lakabıyla ortalıkta dolanan Taş seçim öncesi yaptığı paylaşım tepki çekti.

"Öz dayım ilk defa bana “PİÇ!” Dedi"

"Dayımla yengem koyu Akp’li. Bana misafir geldiler. Pazar günü de oy kullanmak için de Mersin’e gideceklerdi. Dedim ben alırım biletinizi. Almadım, şimdi de yer bulamıyorlar. Şu an ikisi bana yan yana küfrediyorlar ama olsun, iki oy kârdayız arkadaşlar!" paylaşımını yapan Taş, devamında ise "Yalnız bi tek şeye çok üzüldüm öz dayım ilk defa bana “PİÇ!” Dedi." ifadelerini kullandı.



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Erdoğan'ın zaferi tutuşturdu!

Muhalefetin arpasını verdiği bazı sözde anket şirketlerinin karalama anketlerde oyları düşük gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'tan zaferle çıkacağını gören troller adeta tutuştu.

CHP yandaşı Taş'ın söz konusu paylaşımı; trollerin türlü ayak oyunlarıyla Erdoğan'ın oy almasını engellemeye çalışacaklarının bir göstergesi olarak olarak yorumlandı.