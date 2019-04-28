Dayanışma yemeğinde bir araya geldiler

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde, Bandırma’nın futbol tarihinde önemli katkıda bulunan 17 Eylül Gençlik ve Spor Kulübü dayanışma yemeğinde bir araya geldi.

17 Eylülspor’un unutulmaya yüz tuttuğu zamanda genç çocuklara hayat bulmak ve ivme kazandırmak amacıyla kurulan 17 Eylül Gençlik ve Spor Kulübü dayanışma, birlik beraberlik ve mali beklentiler için yemekte bir araya geldi. Özel bir otelde gerçekleşen dayanışma yemeğinde Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şimşek, yeşil sahalardaki başarılarını yemeğe taşıyarak misafirlerden büyük alkış topladı.

Dayanışma yemeğinde ilk sahne alan Grup Markaj eşliğinde Hürriyet Narin oldu. Assolist olarak sahne alan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, kendisi kadar ünlü udu ile sahne aldı. Kulübe maddi destek sağlamak için forma ve futbol topu açık arttırma ile satıldı.