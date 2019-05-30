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Dayakçı patronun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta kendisi geldiğinde ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle çalışanlarını döven patronun ifadesi ortaya çıktı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:05
Dayakçı patronun ifadesi ortaya çıktı

Olay, 10 Nisan'da Beşiktaş’ta bulunan ünlü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darp edildi. “Beni görünce ayağa kalkacaksınız” diyerek iki çalışanına tokat atmaya başlayan Şahin Ş. çevrede bulunan diğer personellerin gözü önünde çalışanlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Bu saldırı sırasında mekanda bulunan güvenlik görevlileri ve çalışanların bir süre olayı izlemesi ise şaşkınlığa neden oldu. Mekanın içinde başlayan darp, daha sonra mekanın dışına da yansıdı.

''Tehditler savurdu"

Gaye Akıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı iddiaya göre iş yeri sahibi, “Bir daha buraya gelirseniz, sizi öldürürüm, ayaklarınızı kırarım” diye tehditler savurarak çalışanları dışarı çıkardı. Daha sonra Enver isimli çalışanı tokatlayarak mekanın önünden kovdu.

Darp raporu aldı görüntüleri sosyal medyadan yayınladı 

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğüne giden Gaye Akıl patronundan şikayetçi oldu. Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Akıl, kamuoyundan destek istedi.

Daha önce aynı mekanda güvenlik görevlileri tarafından üniversite öğrencileri darp edilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Ş. bu sabah gözaltına alındı. Şahin Ş. Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin, 10 Nisan'da yaşanan olayın ardından şikayet üzerine 11 Nisan'da gözaltına alınıp hakkında işlem yapıldığı bildirildi.


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Beşiktaş'ta çalışlarını döven kişi adliyeye sevk edildi
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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: 'ANİ ÖFKE PATLAMASI YAŞIYORUM'

Şahin Ş.'nin emniyette polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, “Olay günü iş yerine girdiğim zaman sinirliydim. Bilet satış bölgesinden geçerken, Gaye Akıl'la kısa bir tartışma yaşadım ve oradan ayrıldım. Yaşananlara moralim çok bozuldu ve arkadaşlara nasihat vermek için geri döndüğümde bu iki kişinin alaycı tavırlarıyla karşılaştım. Bilet kesen Enver D. ile konuşmak istediğim sırada Gaye Akıl olaya karışarak müdahale etti. Bu sırada kendimi kaybettim ve bu tatsız olaylar yaşandı. Son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuzlar tansiyon hastalığımı tetikledi ve ani öfke patlamaları yaşıyorum. Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu olay dışında Gaye Akıl ve Enver D. ile ilgili şahsi bir husumetim bulunmuyor. Yaşananlardan pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis eşliğinde kelepçeli olarak getirilen şüpheli Şahin Ş. basın mensuplarının "Çalışanınızı niye darp ettiniz?" sorusuna "Yok öyle bir şey" diye yanıt verdi.

 

SAVCILIK ADLİ KONTROL İSTEDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Şahin Ş. için savcılık adli kontrol talep etti. Şahin Ş., adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:05
  1. İstanbul
  2. Gaye Akıl
  3. çalışanlarını döven patron

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  • fahrifahri4 sa önce
    o savcının uşağını kılına dokunsalar ,kanunda olmayan idamı isterler,adli kontrol ne tutuklanıp içeri

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