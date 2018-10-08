'Dayakçı' İsmail Küçükkaya resmen dalga geçti!

Sürekli kadına şiddet programlarıyla öne çıkan Fox TV haber spikeri İsmail Küçükkaya'nın eşine, ekonomik, fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığı iddia edildi. Günlerdir 'Dayakçı İsmail' olarak gündemden düşmeyen Küçükkaya sosyal medya hesabından dalga geçercesine bir paylaşım yaptı.

'Teşekkürler Türkiyem'

Eşi Eda Küçükkaya'yı darp ederek dava konusu olan ve 'Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım' diyen İsmail Küçükkaya, Twitter hesabından adeta dalga geçercesine bir paylaşım yaptı. Günlerdir gündemi meşgul eden ve açıklama yapmaktan kaçınan Küçükkaya, 'Teşekkürler Türkiyem' tweetini paylaştı. Küçükkaya'nın bu paylaşımı takipçilerinden sert tepki aldı.

