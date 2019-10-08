Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!

Yeşil Sol Parti kurucu üyesi Ufuk Uras, e-Devlet üzerinden partisinden istifa etti. Uras, yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 saatlik görüşme gerçekleştirmişti.

Ufuk Uras, Davutoğlu’yla görüşmesinin ardından T24’ten Şirin Payzın’a yaptığı açıklamada, yeni parti çalışmalarının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddialarının da komplo teorisinden ibaret olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Davutoğlu'nu soğukkanlı ve kendinden emin gördüğünü söyleyen Uras, "Davutoğlu'dan parti kurma çalışmalarında hızlı davranacağı izlenimi edindim. Babacan'ın ise ekonomik krizin etkilerini bekleyeceğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.