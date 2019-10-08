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Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!

Yeni parti çalışmalarına devam eden eski Başbakan Ahmet Davuoğlu ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştiren Yeşil Sol Partisi kurucu üyesi Ufuk Uras, partisinden istifa etti.

08 Ekim 2019 Salı 15:41
Davutoğlu’yla görüşen Ufuk Uras partisinden istifa etti!

Yeşil Sol Parti kurucu üyesi Ufuk Uras, e-Devlet üzerinden partisinden istifa etti. Uras, yeni parti kurma çalışmalarına devam eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 saatlik görüşme gerçekleştirmişti.

Ufuk Uras, Davutoğlu’yla görüşmesinin ardından T24’ten Şirin Payzın’a yaptığı açıklamada, yeni parti çalışmalarının ardında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddialarının da komplo teorisinden ibaret olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Davutoğlu'nu soğukkanlı ve kendinden emin gördüğünü söyleyen Uras, "Davutoğlu'dan parti kurma çalışmalarında hızlı davranacağı izlenimi edindim. Babacan'ın ise ekonomik krizin etkilerini bekleyeceğini düşünüyorum" diye konuşmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 15:41
  1. Yeşil Sol Parti
  2. Ufuk Uras
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • Merhaba Merhaba 35 dk önce
    Hoş geldin.
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu45 dk önce
    Bir ağırlığı vardı onuda kaybetti.
  • ahmetahmet46 dk önce
    hayirli olsun hem muhafazakar, hem sosyal demokrat secmenler icin yeni yeni ciddi alternatifler uretebilmek iyidir, kutuplasmayi azaltir, gergin lafazan icibos siyaset yerine seviyeli ve ulke-millet-demokrasi icin olumlu gelismelere icraatlara vesile olur insallah.... karakterli iyi bir akademisyen

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