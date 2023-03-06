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Medya Davutoğlu'nun yazarından ilginç Erdoğan çıkışı
Medya

Davutoğlu'nun yazarından ilginç Erdoğan çıkışı

Ahmet Davutoğlu'nun medya organı Karar gazetesi yazarlarından Yusuf Ziya Cömert, Altılı Masa’nın dağılması ya da 5‘li masaya dönüşmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a büyük bir ikram sayılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 11:16:00 -
Davutoğlu'nun yazarından ilginç Erdoğan çıkışı

Ahmet Davutoğlu'nun medya organı Karar gazetesi yazarlarından Yusuf Ziya Cömert, Altılı Masa’nın dağılması ya da 5‘li masaya dönüşmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a büyük bir ikram sayılacağını belirtti. 

Cömert, içinde bulundukları panik havasını da ele veren yazısında özetle şunları kaydetti:

"Akşener Masa’dan ayrıldığını geri dönüşü imkânsız kılacak sertlikte ağır ithamlarla ilan ederek bir bakıma faturayı üstlendi. Bunun kendisine ve İyi Parti’ye bir siyasi maliyeti olur.

Masa’nın dağılması ya da 5‘li masaya dönüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük bir ikram sayılır. Sadece Erdoğan’a değil, MHP lideri Bahçeli’ye de… İyi Parti’nin tabanı muhalif.
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Masa’nın bu hale gelmesine canları sıkılır, sandıkta mutlaka bir tepki verirler. Masa’nın dağılması aynı zamanda kolektif bir başarısızlık. (...)"

 

 

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