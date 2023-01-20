Davutoğlu'nun yancısından büyük edepsizlik! Sen o kelimeyi ağzına alacak adam mısın?

Türkiye'de, "samimiyet" kelimesini ağzına en son alması gereken kişilerden olan Mehmet Ocaktan, AK Parti'yi aklınca samimiyetsizlikle itham etti. Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki baş tetikçilerinden biri olan Karar gazetesi yazarı Ocaktan, AK Parti'nin başörtüsü konusunda "üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek istediğini" iddia ederek, başörtüsü yasağını kaldıran partiye çirkin bir iftira attı. Ocaktan, buram buram ahlaksızlık kokan yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Tarihin tecrübeler arşivine baktığımızda görürüz ki yasakların hiçbir toplumda ebediyyen kalıcı olması mümkün olmamıştır. Özellikle 28 Şubat sürecinde ‘bin yıl sürmesi’ planlanan aptalca yasaklar da sürmemiştir. AK Parti iktidarıyla birlikte en azından pratikte sorun çözülmüş ama siyasetin bu meseleyi ‘siyasi rant’ aracı olarak kullanmasının önüne geçilememiştir.

20 yıldır iktidarda bulunan AK Parti, bu meseleyi yasal güvenceye kavuşturma konusunda hiçbir adım atmadı. Ama her vesileyle “Biz gidersek kazanımlarınızı kaybedersiniz, bunlar başörtüsünü yasaklarlar” diyerek kullanmaktan da vazgeçmedi. İşte tam bu noktada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin geleneksel kodlarını da değiştirerek AK Parti’nin ezberlerini bozan bir hamle yaptı ve ‘başörtüsüne yasal güvence’ sağlayacak olan teklifi Meclis’e sundu, AK Parti ve MHP bu teklifi reddetti.

Doğal olarak CHP’den gelen bu hamle AK Parti’de alarm zilleri çaldırdı ve 20 yıl sonra anayasa değişikliği yapmak aklına geldi. Kılıçdaroğlu’nun hamlesi yüzünden de olsa başörtüsü konusunda adım atmak zorunda kalması, yine de elbette iyi bir başlangıç.

(...) AK Parti için sınav zamanı… Eğer bu başörtüsü meselesini seçimde oy malzemesi olarak kullanmak değil de samimiyetle çözmek istiyorlarsa, bundan daha büyük bir fırsat olamaz.

(...) AK Parti’den şu ana kadar yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki pek uzlaşma niyetinde değiller. Açıklamaların satır araları dikkatle okunduğunda, sanki başörtüsü meselesini kökünden çözmekten çok seçimlerle birlikte yapılacak bir referandum hayali içinde oldukları anlaşılıyor. Galiba mesele üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek… (...)"