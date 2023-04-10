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Medya Davutoğlu'nun tetikçisinden "Hadi oradan" dedirten çıkış
Medya

Davutoğlu'nun tetikçisinden "Hadi oradan" dedirten çıkış

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:08:00 -
Davutoğlu'nun tetikçisinden "Hadi oradan" dedirten çıkış

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, yine ipe-sapa gelmez iddialar ortaya attı.

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, yine ipe-sapa gelmez iddialar ortaya attı. 

AK Parti'nin, İslami kesimin faaliyetlerine darbe vurduğunu ileri süren Ocaktan, mesnetsiz yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Maalesef bugün (...) Türkiye’de iktidar bir taraftan akademik özgürlüğün önünü kapatırken, bir taraftan da İslami bilimler alanındaki kurumları ve özellikle de İmam Hatipleri adeta ‘arka bahçesi’ gibi kullanmaktadır.

Kuşkusuz AK Parti iktidarı sadece İslami eğitim kurumlarını değil, İslami kesimdeki bütün oluşumların da kendisiyle kaim olduğu gibi bir yanılgı içindedir. Daha da vahim olanı bütün İslamcıların kendisine borçlu olduğuna inanmaktadır.
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Oysa biliyoruz ki dindar-muhafazakar kesimdeki fikri, kültürel ve sanatsal faaliyetler henüz AK Parti ortada yokken de vardı, hatta daha güçlüydü ve de evrensel kültür değerlerini de içselleştiren bir kabiliyete sahipti.

Unutmayalım, AK Parti gelmeden önce bu ülkede İslamcı kesimin çok önemli şairleri, hikayecileri, romancıları ve fikir insanları vardı, üstelik de öncü konumdaydılar.

Ne yazık ki İslami kesimin bütün birikimlerini siyasete endeksleyen AK Parti iktidarı, hem bu kesimlerin zihin dünyalarını köreltmiş hem de kültürel alanda uzun yıllar tamiri imkansız çorak bir iklim yaratmıştır. (...)"

 

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