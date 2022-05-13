Davutoğlu’nun tetikçisi Akif Beki çılgına döndü

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onamasını sindiremeyen Ahmet Davutoğlu'nun kalemşörü Akif Beki, sinirinden oraya buraya saldırdı. Beki, "Ahmet Hoca"sının ittifak ortağı olan "domuzcu"ya toz kondurmadığı Karar gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, hepsi eski tarihli tivitleri nedeniyle 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay, 2 davayı düşürdü. Kalan 3’ünden 4 yıl 11 aylık cezayı ise onadı. Devamında siyasetten yasaklanması bekleniyor.

Ceza alan tivitlerinden birini, “Bizi işte bu kafa yoksullaştırdı” başlığıyla yazmıştım.

(...) Kaftancıoğlu, terör örgütü propagandasından ceza aldı. Hem de 6 yıl sonra. Hem de CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra açılan soruşturma ve İstanbul seçimlerini partisi kazandıktan sonra başlayan davada.

(...) Yargının siyasallaşmadığına...Mahkemelerin bağımsız ve tarafsız karar verdiğine...İktidarınsa terörle mücadeleyi muhalefetle mücadeleye alet ve istismar etmediğine kim inanır!”

Yargıtay’a da ‘bu kadarı çok fazla’ geldi ki, terör propagandasından cezayı bozduğu anlaşılıyor.

Fakat cezası onanan, yine hepsi eski ve mesela faili meçhul cinayetlere göndermeyle devleti eleştiren sert, sarsıcı tivitler çok mu farklı?

Ocak 2021 tarihli yazımı, şu uyarıyla bitirmiştim:

“Hukuk ve demokrasi reformu bekleyen yabancı yatırımcı mı kanacak, hadi canım!

İktidar, demokrasi ve hukuk düzeltilmeden ekonominin düzeltilemeyeceğini söylüyor da...Bizi bu siyaset ve bu yargı pratiklerinin batırıp mahvettiğini bilmiyor mu?

Kimse başka yerde aramasın, yoksullaşmamızın sorumlusu budur." "