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Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından başlayan süreçte bir isim daha AK Parti'den istifa etti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 21:10
Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti'de görev yapmış çok sayıda eski milletvekili ve il başkanı, teşkilat başkanları arka arkaya istifasını açıklarken bir istifa haberi de Konya’dan geldi. AK Parti Konya eski il başkanı ve Konya’da Davutoğlu’nun sağ kolu olarak bilinen Musa Arat da istifa partiden istifa edenler kervanına katıldı.

14 yıl partiye hizmet ettim

Arat, "İl Başkanlığım süresince iki seçim bir referandum yaşadık. Konya’yı siyasi alanda huzurlu ve sakin tutmanın ağır sorumluluğunu sürekli omuzlarımızda taşıdık. Arkadaşlarımla birlikte AK Parti’nin kurumsal kimliğine olan sorumluluğumuzu hiç unutmadan çalışarak davamızın başarısı için fedakarlıklardan kaçınmadık. Parti disiplininden hiç bir zaman uzaklaşmadık. İl Başkanı olarak görev yaptığım süreçte hiçbir arkadaşım görevden alınmayı hak etmedi. Vefa ve kardeşlik duygularını esas alarak dillendirmek gerekirse 17 Ekim 2017 tarihinden bugüne, zerre kadar vefa karşılığını göremedik.14 yıl hizmet ettiğim AK Parti üyeliğimi sonlandırdım" dedi.

27 Aralık 2014 tarihinde yapılan AK Parti Konya İl Kongresinde il başkanlığına seçilen Musa Arat, 17 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 21:10
  1. Konya
  2. AK Parti
  3. Musa Arat
  4. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • Libero Libero 17 dk önce
    Güle güle !!!
  • Kasim yardim Kasim yardim 17 dk önce
    Menfaati bitince istifa etti.hizmeti çıkarı için yapmış bu zat.
  • hus coshus cos23 dk önce
    her şeyiniz menfaata dayanmış. vefa bekliyormuş. yollarınaipek halımı serilecekti. yazıklar olsun. parti senin gibi kibir yükü insanlar yüzünden oy kaybetti. koltugundan alınan sayın MELİH GÖKÇEK bir gün sitem etmedi. hala canla başla partiyi savunuyor .
  • Ramazan Ramazan 23 dk önce
    Bu adamların ne istediler de olma dı daha düne kadar tayyip reisin yakasından düşmeyeler bugün işlerine Gelmeyin ce menfaatlerine uymayınca istifa ediyorlar.Gelenekapı gidene yol açık.oyumu tkp ye veririm bu döneklere yine vermem.
  • AviniAvini28 dk önce
    Vay seni çürük elma vay
  • Erdem GültekinErdem Gültekin34 dk önce
    Şer yıkılıyor

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