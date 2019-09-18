Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti'de görev yapmış çok sayıda eski milletvekili ve il başkanı, teşkilat başkanları arka arkaya istifasını açıklarken bir istifa haberi de Konya’dan geldi. AK Parti Konya eski il başkanı ve Konya’da Davutoğlu’nun sağ kolu olarak bilinen Musa Arat da istifa partiden istifa edenler kervanına katıldı.

14 yıl partiye hizmet ettim

Arat, "İl Başkanlığım süresince iki seçim bir referandum yaşadık. Konya’yı siyasi alanda huzurlu ve sakin tutmanın ağır sorumluluğunu sürekli omuzlarımızda taşıdık. Arkadaşlarımla birlikte AK Parti’nin kurumsal kimliğine olan sorumluluğumuzu hiç unutmadan çalışarak davamızın başarısı için fedakarlıklardan kaçınmadık. Parti disiplininden hiç bir zaman uzaklaşmadık. İl Başkanı olarak görev yaptığım süreçte hiçbir arkadaşım görevden alınmayı hak etmedi. Vefa ve kardeşlik duygularını esas alarak dillendirmek gerekirse 17 Ekim 2017 tarihinden bugüne, zerre kadar vefa karşılığını göremedik.14 yıl hizmet ettiğim AK Parti üyeliğimi sonlandırdım" dedi.

27 Aralık 2014 tarihinde yapılan AK Parti Konya İl Kongresinde il başkanlığına seçilen Musa Arat, 17 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden istifa etmişti.