Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi

CHP’li eski vekil İhsan Özkes, 2015 yılında Pana Yapı’nın Brooklyn Dream Projesi’nden etkilenerek 3+1 daire satın almak için el sıkıştı. Daha sonra projeden oğlu için 1+1 daire alan Özkes, son olarak Üsküdar’da bulunan, diğer oğlunun oturduğu evi 2+1’lik bir daire ile takas etti. Şirketin vaadine göre 2018 yılında daireler teslim edilecekti. Süreç boyunca Pana Yapı’ya ödeme yapmak için Ankara Mamak’taki üç dairesini satan Özkes, Pana Yapım’a 566 bin TL ödedi.

Ödeme yapılmayınca haciz geldi

Cumhuriyet’teki habere göre Özkes, inşaatın başlamasını beklerken Pana Yapı, mali açıdan zor günler yaşamaya başladı. Şirket, takasla devraldığı, Özkes’in oğlunun oturduğu Üsküdar’daki daireyi ipotek ederek, bankadan kredi çekti. Finansal sıkıntıyı atlatamayan Pana Yapı, Fikirtepe’de 1000’i aşkın konutun bulunduğu Brooklyn Dream ve Brooklyn Life projelerini yarım bıraktı. 200 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek ve 650 adet konut ile 34 adet ticari ünitenin yer aldığı Brooklyn Dream Projesi’nde inşaatın sadece yüzde 12’si bitirildi. Kredi için ödeme yapılmayan banka, şirkete haciz işlemi başlattı. Şu an, Özkes’in oğlunun oturduğu Üsküdar’daki daireye 404 bin TL kıymet biçildi.

2015 yılında 5 evi bulunan İhsan Özkes, süreçte üç dairesini sattı, bir dairesine haciz konuldu. Bu süreçte dövize vurulduğunda yaklaşık 1.5 milyon TL kaybettiğini belirten Özkes’in elinde şu an bir tek kendi oturduğu daire kaldı. Özkes, “Bu tuzağa nasıl düştüm, ben de şaşıyorum. Fikirtepe’de kentsel dönüşüm fotoğraflarında, dönemin bakanları da vardı. Tanınan bir şirketti. Bu iş, İstanbul’un göbeğinde oluyor. 2019 yılındayız. Böyle bir şey yapacaklarına ihtimal vermedim. Güvendim. Bu inşaat yapılıyorsa yapılsın, yapılmıyorsa paramı geri versinler. Evimin üzerindeki haciz kaldırılsın, nefes alayım” dedi.

Davutoğlu’nun partisine geçti

Eski müftü İhsan Özkes, bir dönem CHP’de milletvekilliği yaptı. Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüntülenen Özkes, “Tabiri caizse daha dün ifşa oldum. İfşa olmamızı dün uygun buldular. Zat-ı alilerine eşlik ettim, olursa bundan sonraki süreçte de birlikte olacağız inşallah. CHP'den ayrıldıktan sonra hiçbir siyasi partiyle irtibatım olmadı. 21 Temmuz 2015 tarihinde CHP'de ayrıldım. O günden bugüne kadar da hiçbir siyasi parti ile irtibatım olmadı, herhangi bir partinin üyesi, mensubu, gönüllüsü de olmadım. Ancak, geldiğimiz bu günlerde çok şey değişti artılar olmadı eksiler her geçen gün çoğalıyor.” dedi.