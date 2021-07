Davutoğlu'nun Kanal İstanbul hazımsızlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Yeniakit.com.tr

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Çorum’a gerçekleştirdiği ziyarette Kanal İstanbul hazımsızlığını gözler önüne sererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Davasını satanları nimetten sayarak komik duruma düştü

Sözlerine firari mafya elebaşısın iddialarına sarılarak başlayan Davutoğlu, "Türkiye’yi narko devlet gibi kokain ticaretinin merkezi haline getirdiniz." dedi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kanal İstanbul’un ihalesine girenlere ödeme yapmayacağız' diyen muhalefete verdiği, "Söke söke alırlar" şeklindeki cevabını hedef aldı. Erdoğan'ın, Davos'taki 'One Minute' ayarını diline dolayan Ahmet Davutoğlu, "Üzülerek görüyoruz ki, Davos’ta 'one minute' diyen Erdoğan, söke söke alırlara kadar inmiştir. Davos’ta neden one minute demiştir, çünkü o zaman yanında güçlü bir kadro vardı AK Parti’de. Şimdi ise tam tersi bir durum yaşanmaktadır." ifadeleri ile yol arkadaşını satanları nimetten saydı.

Kurtulmuş'u da hedef aldı!

CHP'nin anketçileri ile aynı dili kullanan Davutoğlu'nun hedefinde Numan Kurtulmuş da vardı. Kurtulmuş, AK Parti'nin saha çalışmalarına ilişkin sözlerini şu ifadelerle değerlendirdi: "Ankara’dan oturduğun yerde bunu söylemek çok kolay, Sayın Kurtulmuş sokağı bilmiyor. Gelsin Çorum sokaklarında gezsin, ülkenin ve AK Parti’nin ne halde olduğunu buradan daha iyi görecektir."