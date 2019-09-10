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Davutoğlu’nun ihraç metninde neler var? İşte ihraç nedeni olan 7 madde!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na AK Parti Merkez Disiplin Kurulu (MDK) tarafından gönderilen gerekçeli ihraç kararı ortaya çıktı.

10 Eylül 2019 Salı 09:53
Davutoğlu’nun ihraç metninde neler var? İşte ihraç nedeni olan 7 madde!

 Sezai Erhan  yeniakit  İhraç kararına gerekçe olarak Davutoğlu’nun yaptığı konuşmalar, sosyal medya paylaşımları ve gazetelerde yer alan demeçleri gösterildi.

Davutoğlu’na ulaşan 3 sayfalık tebligatta 117. Madde üzerinden ihraca götüren şu 7 maddeye yer verildi:

1) 30 Haziran'da Elazığ'da yaptığı konuşmada "Devlet makamını bir trol çetelerinin tuzaklarına mahkum edenlere karşı 3 yıl sustuk. Eğer işler iyi gitmiş olsaydı kıyamete kadar susardık. AK Parti bir takım trol örgütlerin etkisi altına girmişse, soru sorması gereken biz, cevap vermesi gereken partiyi bu gruplara teslim edenlerdir. Vicdan odaklı temiz bir siyasetten kopma nedeniyle buradayız. Ekonomik açığı iyi politikalarla kapatabilirsiniz ama vicdan açığını kapatmak mümkün değildir. Adalete ihtiyaç var. Adalet son dönemde öylesine çifte standart gösterdi ki insanların adalete, hukuk sistemine güveni sarsıldı.” sözleri.

2) 23 Ağustos 2019 Sakarya’da yaptığı konuşmada, “Kimse bu ümmet benim partimin tekelindedir diyemez. Ümmetten kastedilen yalılarda oturup Türkiye'yi dizayn etmeye çalışanlarsa biz o topluluktan değiliz” sözleri

3) 22 Nisan 2019 Amerika'nın Sesi İnternet haberde yer alan, "Yaşanan ekonomik krizi inkar ederek yönetemeyiz. Gerçek basın özgürlüğü demokrasinin bağışıklık sistemidir.” ifadesi.

4) 30 Temmuz 2019 Financial Times'ta yayınlanan, “Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elindeki güç Türkiye’nin temel yapılarına zarar vermektedir” sözleri.

5) 18 Temmuz 2019 BBC News ve Yavuz Oğhan'ın YouTube kanalında yapılan röportajdaki, “MKYK ile bana, 'Sen başbakan gibi görün ama başkan olma, başbakanmış gibi yap ama yetki kullanma' dendi. Bunu benden Cumhurbaşkanı ve MKYK'ya imza atanlar istiyordu. Ben kendimi bilirim benden her şey olur da düşük profilli olmaz” ifadeleri.

6) 28 Ağustos TV5 yayınında açıklamasında, “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” sözleri.

7) 22.05.2019 Ankara, 28.05.2019 Diyarbakır, 02.06.2019 Konya ile 09.08.2019 Konya Taşkent’te yaptığı konuşmalar.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:53
  1. Sakarya
  2. Konya
  3. Elazığ
  4. Diyarbakır
  5. Ankara
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Davutoğlu ihraç
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