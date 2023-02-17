  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Davutoğlu'nun iftirasına Gökçek'ten sert cevap: Utan be!
Siyaset

Davutoğlu'nun iftirasına Gökçek'ten sert cevap: Utan be!

CHP'nin kuyruğuna takıldıktan sonra çamur siyasetine başlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem felaketinde enkazdan AK Parti'ye yakın isimlerin kurtarıldığını, diğer vatandaşların ise kaderine terk edildiği yalanını ortaya attı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Davutoğlu'nun yalanına isyan etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 22:11:00 -

Devlet ve millet el ele vererek deprem felaketinin yaralarını sarmak için uğraşırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda "bu kadarına da pes" dedirten bir iftira ortaya attı.

AK Parti'ye yakın isimlerin enkazdan kurtarılırken diğer vatandaşların kaderine terk edildiğini iddia eden Davutoğlu,  "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar" dedi.

CHP'nin kuyruğuna takılarak çamur siyasetine başlayan Davutoğlu'nun söz konusu yalanına Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çok sert tepki geldi.

Gökçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ya Davutoğlu Adıyaman'da Yakup Taş'ın ailesi ile birlikte 28 kişi vefat etti. Hatay'da Hüseyin Yayman'ın 11 yakını enkaz altında kaldı. Maraş'ta eski milletvekili Sıtkı Güvenç enkaz altında kaldı. Utan be..."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı
Gündem

Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı

Türkiye Komunist Partisi (TKP)'nin depremzedelere gönderdiği bağış görenleri şaşırttı. Hiç kimse böyle bir bağışın Türkiye Komunist Partisi..
Çağlar Söyüncü'nün transferi teklifi bedavaya gerçekleşti! Büyük sürpriz: Yeni adresi belli oldu
Spor

Çağlar Söyüncü'nün transferi teklifi bedavaya gerçekleşti! Büyük sürpriz: Yeni adresi belli oldu

Leicester City macerasını sonlandırmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu. Milli stoperimiz, Atletico Madrid ile el sıkış..
Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz
Kültür - Sanat

Suudi Arabistan ekibinden beklenmedik, tarihi yazacak keşif! Bakın: İslamiyet yıllarına ait bronz "boğa başı" bulundu

Suudi Arabistan Tarihi Eserler Kurumu, El-Uhdud bölgesindeki kazılarda ayrıca İslamiyet öncesi dönemlere ait yazıtlar ile üç yüzük bulunduğu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23