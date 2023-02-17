Davutoğlu'nun iftirasına Gökçek'ten sert cevap: Utan be!

Devlet ve millet el ele vererek deprem felaketinin yaralarını sarmak için uğraşırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda "bu kadarına da pes" dedirten bir iftira ortaya attı.

AK Parti'ye yakın isimlerin enkazdan kurtarılırken diğer vatandaşların kaderine terk edildiğini iddia eden Davutoğlu, "Milletvekili yakını olanlar enkazın başına arama-kurtarma ekiplerini getirttiler, sahipsiz olanlar enkazın altında kaldılar" dedi.

CHP'nin kuyruğuna takılarak çamur siyasetine başlayan Davutoğlu'nun söz konusu yalanına Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çok sert tepki geldi.

Gökçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ya Davutoğlu Adıyaman'da Yakup Taş'ın ailesi ile birlikte 28 kişi vefat etti. Hatay'da Hüseyin Yayman'ın 11 yakını enkaz altında kaldı. Maraş'ta eski milletvekili Sıtkı Güvenç enkaz altında kaldı. Utan be..."